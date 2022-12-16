Чиновникам Катара хотят запретить посещать Европарламент

Европейский парламент рассмотрит запрет должностным лицам Катара посещать свои помещения в ответ на расследование по поводу взяток, которое стало самым большим скандалом в истории учреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardin .
"Не будет никакого иммунитета, никакого подметания вещей под ковер, не будет обычного бизнеса", - сказала глава Европейского парламента Роберта Мецолла.
На вопрос, или Мецола ответила, что это один из вопросов, который она собирается немедленно поставить на конференцию президентов.
Катар в свою очередь отрицает какие-либо правонарушения в связи с расследованием, в ходе которого полиция изъяла почти 1,5 миллиона евро наличными.
Запрет чиновникам посещать помещения Европейского парламента является редким шагом, хотя представители российских компаний, многие из которых имеют связи с Кремлем, не допускают к зданиям ассамблеи в Брюсселе и Страсбурге с июня из-за войны против Украины.
Напомним, 9 декабря прокуратура Бельгии заявила о начале расследования возможной коррупции, связанной с неназванным государством Персидского залива, где подозреваются помощники и чиновники Европарламента.
После чего, 11 декабря, вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человекабыли обвинены и взяты под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.
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