Чиновникам Катара хотят запретить посещать Европарламент

"Не будет никакого иммунитета, никакого подметания вещей под ковер, не будет обычного бизнеса", - сказала глава Европейского парламента Роберта Мецолла.

На вопрос, или Мецола ответила, что это один из вопросов, который она собирается немедленно поставить на конференцию президентов.

Катар в свою очередь отрицает какие-либо правонарушения в связи с расследованием, в ходе которого полиция изъяла почти 1,5 миллиона евро наличными.

Запрет чиновникам посещать помещения Европейского парламента является редким шагом, хотя представители российских компаний, многие из которых имеют связи с Кремлем, не допускают к зданиям ассамблеи в Брюсселе и Страсбурге с июня из-за войны против Украины.