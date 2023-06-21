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Посадовця КМДА відправили під домашній арешт у справі про укриття

Фото: Роман Ткачук (kyivcity gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Голосіївський суд столиці обрав запобіжний захід директору департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ґрати".

Прокуратура підозрює посадовця КМДА у службовій недбалості. За даним слідства, він не забезпечив доступ до укриттів. Через це під час ракетної атаки у Деснянському районі.Києва біля закритого укриття загинули дві жінки та дитина.

Сам Ткачук назвав підозру слідства необґрунтованою. На його думку, відповідальними за роботу укриттів є районна адміністрація, ДСНС та власники будівель, де розташовані сховища.

Адвокати посадовця вже заявили, що будуть подавати апеляцію на рішення суду.

Варто зазначити, що напередодні правоохоронці оголосили Роману Ткачуку підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість).

Інцидент з укриттям у Києві

Нагадаємо, на початку червня у Деснянському районі столиці загинуло троє людей. Вони намагалися потрапити в укриття під час ракетного удару РФ, проте сховище виявилося закритим.

Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина бомбосховищ у столиці виявилася непридатною.

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КМДАКиївЗапобіжний західДомашній арешт