Посадовець СБУ погрожує зброєю детективам під час обшуку, - НАБУ

Під час обшуку, який детективи НАБУ проводять за ухвалою ВАКС, один з високопосадовців СБУ погрожує їм вогнепальною зброєю і не пускає на місце слідчих дій. Туди також прибули спецпризначенці СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.
Детективи НАБУ проводять обшук на підставі ухвали слідчого судді ВАКС. За даними бюро, один з високопосадовців СБУ погрожує застосувати вогнепальну зброю і не допускає детективів до місця слідчих дій.
Згодом на місце прибули спецпризначенці СБУ.
У НАБУ назвали такі дії неприпустимими. За словами бюро, вони перешкоджають детективам виконувати свої законні процесуальні обов'язки.
Хто саме з посадовців СБУ причетний і в межах якої справи проводять обшук, у бюро поки не уточнюють. Подробиці там пообіцяли оприлюднити згодом.
Останніми тижнями НАБУ веде кілька гучних розслідувань. Зокрема, у межах спецоперації "Карфаген" бюро повідомило про нову підозру колишньому очільнику департаменту Офісу генпрокурора. За даними слідства, він відповідав за зв'язок з нелегальними кол-центрами й отримував від них гроші.
Серед фігурантів справи також Сергій Куций, водій прокурора ОГП Сергія Кропиви. Його звільнили з-під варти під заставу у 3 млн гривень.
Справа спричинила чистки в прокуратурі. В ОГП ліквідували низку посад і звільнили багатьох працівників, серед них вісьмох осіб, згаданих у матеріалах "Карфагену". Крім того, в Офісі генпрокурора провели службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.