Посадовець СБУ погрожує зброєю детективам під час обшуку, - НАБУ

Детективи НАБУ проводять обшук на підставі ухвали слідчого судді ВАКС. За даними бюро, один з високопосадовців СБУ погрожує застосувати вогнепальну зброю і не допускає детективів до місця слідчих дій.

Згодом на місце прибули спецпризначенці СБУ.

У НАБУ назвали такі дії неприпустимими. За словами бюро, вони перешкоджають детективам виконувати свої законні процесуальні обов'язки.

Хто саме з посадовців СБУ причетний і в межах якої справи проводять обшук, у бюро поки не уточнюють. Подробиці там пообіцяли оприлюднити згодом.