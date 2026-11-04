Чиновник СБУ угрожает оружием детективам во время обыска, - НАБУ

Детективы НАБУ проводят обыск из постановления следственного судьи ВАКС. По данным бюро, один из чиновников СБУ грозится применить огнестрельное оружие и не допускает детективов к месту следственных действий.

Впоследствии на место прибыли спецназовцы СБУ.

В НАБУ назвали подобные действия недопустимыми. По словам бюро, они препятствуют детективам выполнять свои законные процессуальные обязанности.

Кто именно из должностных лиц СБУ причастен и в рамках какого дела проводят обыск, в бюро пока не уточняют. Подробности там пообещали обнародовать со временем.