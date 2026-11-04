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Чиновник СБУ угрожает оружием детективам во время обыска, - НАБУ

07:01 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: бюро заявило, что чиновник СБУ угрожает детективам оружием во время обыска (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время обыска, который детективы НАБУ проводят по определению ВАКС, один из чиновников СБУ угрожает им огнестрельным оружием и не пускает на место следственных действий. Туда также прибыли спецназовцы СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детективы НАБУ проводят обыск из постановления следственного судьи ВАКС. По данным бюро, один из чиновников СБУ грозится применить огнестрельное оружие и не допускает детективов к месту следственных действий.

Впоследствии на место прибыли спецназовцы СБУ.

В НАБУ назвали подобные действия недопустимыми. По словам бюро, они препятствуют детективам выполнять свои законные процессуальные обязанности.

Кто именно из должностных лиц СБУ причастен и в рамках какого дела проводят обыск, в бюро пока не уточняют. Подробности там пообещали обнародовать со временем.

В последние недели НАБУ ведет несколько громких расследований. В частности, в рамках спецоперации "Карфаген" бюро сообщило о новом подозрении бывшему главе департамента Офиса генпрокурора. По данным следствия, он отвечал за связь с нелегальными колл-центрами и получал от них деньги.

Среди фигурантов дела также Сергей Куций, водитель прокурора ОГП Сергея Крапивы. Его уволили из-под стражи под залог в 3 млн гривен.

Дело привело к чистке в прокуратуре. В ОГП ликвидировали ряд должностей и уволили многих работников, в том числе восемь человек, упомянутых в материалах "Карфагена". Кроме того, в Офисе генпрокурора провели служебное расследование выезда за границу бывшего генпрокурора Руслана Кравченко.

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