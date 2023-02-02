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Посадовець Держлікслужби отримав підозру за ввезення фальсифікату в Україну

Фото: посадовець Держлікслужби отримав підозру за ввезення фальсифікату в Україну (t.me/SBUkr)
Автор: Тетяна Степанова

Правоохоронці викрили протиправний механізм потрапляння на український ринок значної партії фальсифікованих лікарських засобів іноземного походження на суму 32 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора та СБУ.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками і директору товариства, які організували обіг на території України фальсифікованих лікарських засобів (ч. 2 ст. 321-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, громадянин Республіки Індія, здійснюючи підприємницьку діяльність в Україні, наприкінці 2022 року ввіз та збув значну партію фальсифікованих лікарських засобів.

Як стало відомо, незаконній діяльності сприяв посадовець Держлікслужби України. Він затвердив неправдиві відомості в офіційних документах на користь постачальника лікарських засобів. Це дало можливість у подальшому розповсюджувати фальсифіковані ліки на території країни.

Висновки комплексних експертиз підтвердили невідповідність імпортованих ліків нормам законодавства України.

Зазначено, що на даний час встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення та вживаються заходи з вилучення з обігу фальсифікованого товару.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за матеріалами СБУ п'ять років за ґратами проведе очільниця Харківського окружного адмінсуду. Вона налагодила механізм одержання грошей за прийняття рішень "на користь" заявників.

Також раніше ми писали, що чиновника Одеської обласної військової адміністрації викрили на хабарництві. Його затримали "на гарячому" під час отримання 40 тисяч доларів.

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