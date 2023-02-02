Чиновник Гослекслужбы получил подозрение за ввоз фальсификата в Украину

Правоохранители разоблачили противоправный механизм попадания на украинский рынок значительной партии фальсифицированных лекарственных средств иностранного происхождения на сумму 32 млн грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора и СБУ.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении руководителю одного из департаментов Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и директору общества, организовавших оборот на территории Украины фальсифицированных лекарственных средств (ч. 2 ст. 321-1 УК Украины)" , - говорится в сообщении.
По данным следствия, гражданин Республики Индия, осуществляя предпринимательскую деятельность в Украине, в конце 2022 года ввез и сбыл значительную партию фальсифицированных лекарственных средств.
Как стало известно, незаконной деятельности способствовал чиновник Госликслужбы Украины. Он утвердил ложные сведения в официальных документах в пользу поставщика лекарственных средств. Это позволило в дальнейшем распространять фальсифицированные лекарства на территории страны.
Выводы комплексных экспертиз подтвердили несоответствие импортируемых лекарств нормам законодательства Украины.
Указано, что в настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения и принимаются меры по изъятию из оборота фальсифицированного товара.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что по материалам СБУ пять лет за решеткой проведет глава Харьковского окружного админсуда. Она наладила механизм получения денег за принятие решений "в пользу" заявителей.
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