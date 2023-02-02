Пропонувала хабар. Голова Харківського окружного адмінсуду отримала 5 років в'язниці

За матеріалами СБУ 5 років за ґратами проведе очільниця Харківського окружного адмінсуду. Вона налагодила механізм одержання грошей за прийняття рішень "на користь" заявників.

Так, у вересні 2020 року очільниця суду запропонувала хабар своїй підлеглій - судді, яка розглядала адміністративну справу представника комерційної структури.



"За 3 тисячі доларів керівниця вимагала прийняти "необхідне" для підприємця судове рішення щодо земельного спору", - розповіли в СБУ.





Того ж року співробітники СБУ спільно з НАБУ і САП затримали очільницю суду на робочому місці під час передачі всієї суми хабаря.



"У травні 2021 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - додали в прес-службі відомства.



Надалі за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд визнав фігурантку винною за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (висловлення пропозиції та наданні неправомірної вигоди за ухвалення рішення іншим суддею) та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки. Вирок набуває законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Як повідомлялось, чиновника Одеської обласної військової адміністрації викрили на хабарництві. Його затримали "на гарячому" під час отримання 40 тисяч доларів.

Крім того, чиновник Бориспільської районної військової адміністрації (Київська область) піде під суд за шахрайство. Він обіцяв підприємцю "домовитися" з правоохоронцями, аби уникнути арешту активів.