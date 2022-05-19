"Посадить Москву за стол переговоров": Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине

С соответствующим заявлением Драги выступил в Сенате верхней палаты в Риме, открывая дебаты о роли Италии в поддержке Украины.

"Прекращение огня должно быть достигнуто быстрее", - заявил итальянский премьер.

При этом он подчеркнул, что важно поддерживать давление с помощью экономических санкций, "поскольку мы должны посадить Москву за стол переговоров".

Вместе с тем Драги отметил, к этому времени Италия приняла три указа, разрешающих поставку оружия, но правительство не раскрыло, детали, какой именно тип вооружения был поставлен.

"Италия будет продолжать поддерживать правительство Украины в его усилиях по противостоянию российскому вторжению. Мы сделаем это в тесной координации с нашими европейскими партнерами", - резюмировал премьер.

Напомним, сегодня в Офисе президента Украины заявляли, что прекращение огня в Украине невозможно без тотального вывода российских войск и пока РФ этого не сделает, в дальнейшем переговорной платформой будут введение санкций и поставки оружия.

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