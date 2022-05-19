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"Посадити Москву за стіл переговорів": Драгі закликав до термінового припинення вогню в Україні

Фото: прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до термінового припинення вогню в Україні. Він вважає, таким чином вдасться розпочати серйозні переговори щодо припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З відповідною заявою Драгі виступив у Сенаті верхньої палати в Римі, відкриваючи дебати про роль Італії в підтримці України.

"Припинення вогню має бути досягнуто якнайшвидше", - заявив італійський прем'єр.

При цьому він наголосив, що важливо підтримувати тиск за допомогою економічних санкцій, "бо ми маємо посадити Москву за стіл переговорів".

Разом з тим Драгі зазначив, до цього часу Італія прийняла три укази, що дозволяють постачання зброї, але уряд не розкрив, деталі, який саме тип озброєння було поставлено.

"Італія продовжуватиме підтримувати уряд України у його зусиллях у протистоянні російському вторгненню. Ми зробимо це у тісній координації з нашими європейськими партнерами", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента України заявляли, припинення вогню в Україні неможливе без тотального виведення російських військ і поки РФ цього не зробить, надалі переговорною платформою будуть введення санкцій та постачання зброї.

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