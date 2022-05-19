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Пока Россия тотально не выведет войска. У Зеленского исключают прекращение огня

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Киев, Четверг 19 мая 2022 10:24
Пока Россия тотально не выведет войска. У Зеленского исключают прекращение огня Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Прекращение огня в Украине невозможно без тотального вывода российских войск. Пока РФ этого не сделает, в дальнейшем переговорной платформой будут введения санкций и поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Не предлагайте нам прекращение огня - это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет. Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа - оружие, санкции и деньги", - написал Подоляк.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента заявлял, ряд европейских политиков предлагал Украине пойти на уступки относительно своего суверенитета - речь идет о компромиссах в войне с Россией.

Однако, как заявил Подоляк, такие действия лишь приведут только к затягиванию войны или новым конфликтам.

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