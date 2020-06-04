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Порывы ветра и дожди с грозой: прогноз на завтра

Новости » Общество     04.06.2020 - 16:53
Порывы ветра и дожди с грозой: прогноз на завтра
Фото: человек с зонтиком (РБК-Украина)

Осадки обойдут только южные регионы Украины

В пятницу, 5 июня, погода в Украине будет дождливой в подавляющем количестве областей. Синоптики также предупредили о порывах ветра.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook.

Так, завтра осадки ожидаются в западных, центральных, северных и восточных областях. В Карпатах и на северо-востоке прогнозируют умеренный кратковременный дождь, местами с грозой.

Температура воздуха днем будет колебаться от +19 до +24 градусов, в южных областях воздух прогреется до +25...+28 градусов. Ночью термометры покажут от +9 до +14 градусов.

Кроме того, на западе, юге и востоке местами ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. На остальной территории от 7 до 12 метров в секунду.

Порывы ветра и дожди с грозой: прогноз на завтра

Напомним, ухудшение погоды ожидается сегодня в Киеве, синоптики предупреждают о сильном ветре и грозе.

Сегодня в Украине прогнозировали грозовую погоду на большинстве территории, температура воздуха местами достигнет +22 градусов.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Гидрометцентрпрогноз
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