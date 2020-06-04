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Пориви вітру та дощі з грозою: прогноз на завтра

Новини » Суспільство     04.06.2020 - 16:53
Пориви вітру та дощі з грозою: прогноз на завтра
Фото: людина з парасолькою (РБК-Україна)

Опади оминуть лише південні регіони України

У п'ятницю, 5 червня, погода в Україні буде дощовою у переважній кількості областей. Синоптики також попередили про пориви вітру.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру в Facebook.

Так, завтра опади очікуються на у західних, центральних, північних та східних областях. У Карпатах та на північному сході прогнозують помірний короткочасний дощ, місцями з грозою.

Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +24 градусів, у південних областях повітря прогріється до +25...+28 градусів. Вночі термометри покажуть від +9 до +14 градусів.

Крім того, на заході, півдні та сході місцями очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. На решті території від 7 до 12 метрів на секунду.

Пориви вітру та дощі з грозою: прогноз на завтра

Нагадаємо, погіршення погоди очікується сьогодні у Києві, синоптики попереджають про сильний вітер та грозу.

Сьогодні в Україні прогнозували грозову погоду на більшості території, температура повітря місцями досягне +22 градусів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Гідрометцентрпрогноз
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