Порывы ветра до 20 м/с: синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине сегодня ухудшилась, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что порывы ветра 15-20 м/сек.

"По данным Укргидрометцентра, 22 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" сообщили, что в Украине местами небольшой дождь в Закарпатской области, изморось в Сумской и Харьковской областях. Средняя температура воздуха +1+3.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от -3 до -5. Состояние покрытия сухое, на Вишковском перевале местами заснеженное.

Отметим, по данным Google Maps, в Киеве образовались значительные пробки. В частности, на бульваре Шевченко, проспекте Победы, возле станций метро "Университет", "Политехнический университет". Затруднено движение транспорта на Надднепрянском шоссе, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского.

Также пробки на улице Набережно-Рыбальская и на всех киевских мостах: Северном, Южном, Дарницком, мосту имени Патона и мосту Метро. На левом берегу затруднено движение транспорта на бульваре Перова.

Напомним, сегодня погода в Украине ухудшится, идет снег с дождем, а температура воздуха будет колебаться от +2 до +5. Снега нет только в южных и Запорожской областях.