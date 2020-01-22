Снег с дождем и +4: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У всех, кроме южных, областях снег с дождем

Сегодня погода в Украине ухудшится, идет снег с дождем, а температура воздуха будет колебаться от +2 до +5. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе сегодня идет снег с дождем. Днем +2+4, а ночью -1-2. В северных областях такая же погода, только ночью будет 0+2.

В центральных и восточных областях идет снег с дождем. Днем температура воздуха составит +1+3, а ночью -1+1.

Только в южных и Запорожской областях сегодня переменная облачность. Днем +2+6, а ночью 0+3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня снег с дождем. Днем температура воздуха составит +2+4, а ночью +1+3.

Напомним, вчера в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Погода была прохладной, но без снега и дождя.

Был местами небольшой снег во Львовской и Донецкой областях, местами туман в Херсонской области, на остальной территории без существенных осадков. Также местами был гололед в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.