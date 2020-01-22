Пориви вітру до 20 м/с: синоптики оголосили штормове попередження

Погода в Україні сьогодні погіршилась, синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пориви вітру 15-20 м/с.

"За даними УкрГідрометцентру, 22 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

В "Укравтодорі" повідомили, що в Україні місцями невеликий дощ в Закарпатській області, мжичка в Сумській та Харківській областях. Середня температура повітря +1+3.

Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря коливається від -3 до -5. Стан покриття сухе, на Вишківському перевалі місцями засніжене.

Зазначимо, за даними Google Maps, в Києві утворились значні пробки. Зокрема, на бульварі Шевченка, проспекті Перемоги, біля станцій метро "Університет", "Політехнічний університет". Ускладнений рух транспорту на Наддніпрянському шосе, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського.

Також пробки на вулиці Набережно-Рибальська та на всіх київських мостах: Північному, Південному, Дарницькому, мосту імені Патона та мосту Метро. На лівому березі ускладнений рух транспорту на бульварі Перова.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні погіршиться, йде сніг з дощем, а температура повітря коливатиметься від +2 до +5. Снігу немає тільки у південних та Запорізькій областях.