Порятунок ринку нафти: 32 країни пішли на історичний крок через війну в Ірані

Станом на зараз ще не визначені терміни, коли ця нафта потрапить на ринок. В МЕА повідомили, що резерви випустять у терміни, які відповідають обставинам кожної з 32 країн-членів.

"Виклики, з якими ми стикаємося на нафтовому ринку, є безпрецедентними за своїм масштабом, тому я дуже радий, що країни-члени МЕА відреагували на них безпрецедентними колективними заходами", - сказав Фатіх Бірол, виконавчий директор агентства.

Водночас аналітики вважають, що навіть якщо всі резерви будуть вивільняти з максимальною доступною швидкістю, їх не вистачить, щоб компенсувати 20 млн барелів на день, які проходили через Ормузьку протоку до початку операції в Ірані.

Що відомо про МЕА

МЕА - це орган в межах Організації економічного співробітництва та розвитку. Він займається консультуванням та аналізом енергобезпеки у країнах-членах, більшість з яких є розвиненими країнами ЄС, а також США, Канада, Японія, Корея, Нова Зеландія та Австралія.

Загалом у членів МЕА більш ніж 1,2 млрд резервних барелів нафти на випадок надзвичайних ситуацій. Крім того, вони мають ще 600 млн барелів промислових запасів, які зберігаються за зобов'язаннями урядів.

У 2022 році МЕА вже випускало резерви у розмірі 182 млн барелів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну для стабілізації світових нафтових ринків.