Спасение рынка нефти: 32 страны пошли на исторический шаг из-за войны в Иране

По состоянию на сейчас еще не определены сроки, когда эта нефть попадет на рынок. В МЭА сообщили, что резервы выпустят в сроки, которые соответствуют обстоятельствам каждой из 32 стран-членов.

"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся на нефтяном рынке, являются беспрецедентными по своему масштабу, поэтому я очень рад, что страны-члены МЭА отреагировали на них беспрецедентными коллективными мерами", - сказал Фатих Бирол, исполнительный директор агентства.

В то же время аналитики считают, что даже если все резервы будут высвобождать с максимальной доступной скоростью, их не хватит, чтобы компенсировать 20 млн баррелей в день, которые проходили через Ормузский пролив до начала операции в Иране.

Что известно о МЭА

МЭА - это орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Он занимается консультированием и анализом энергобезопасности в странах-членах, большинство из которых являются развитыми странами ЕС, а также США, Канада, Япония, Корея, Новая Зеландия и Австралия.

Всего у членов МЭА более чем 1,2 млрд резервных баррелей нефти на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме того, они имеют еще 600 млн баррелей промышленных запасов, которые хранятся по обязательствам правительств.

В 2022 году МЭА уже выпускало резервы в размере 182 млн баррелей из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину для стабилизации мировых нефтяных рынков.