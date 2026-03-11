ua en ru
Порятунок ринку нафти: 32 країни пішли на історичний крок через війну в Ірані

20:14 11.03.2026 Ср
2 хв
Нафтовий ринок вже рятували таким чином після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році
aimg Валерій Ульяненко
Порятунок ринку нафти: 32 країни пішли на історичний крок через війну в Ірані Фото: країни-члени МЕА мають у резерві понад 1,2 млрд барелів нафти (Getty Images)

Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) вивільнять 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів на тлі скорочення поставок через ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Читайте також: Нафта буде по 200 доларів за барель? Іран висунув ультиматум США та Ізраїлю

Станом на зараз ще не визначені терміни, коли ця нафта потрапить на ринок. В МЕА повідомили, що резерви випустять у терміни, які відповідають обставинам кожної з 32 країн-членів.

"Виклики, з якими ми стикаємося на нафтовому ринку, є безпрецедентними за своїм масштабом, тому я дуже радий, що країни-члени МЕА відреагували на них безпрецедентними колективними заходами", - сказав Фатіх Бірол, виконавчий директор агентства.

Водночас аналітики вважають, що навіть якщо всі резерви будуть вивільняти з максимальною доступною швидкістю, їх не вистачить, щоб компенсувати 20 млн барелів на день, які проходили через Ормузьку протоку до початку операції в Ірані.

Що відомо про МЕА

МЕА - це орган в межах Організації економічного співробітництва та розвитку. Він займається консультуванням та аналізом енергобезпеки у країнах-членах, більшість з яких є розвиненими країнами ЄС, а також США, Канада, Японія, Корея, Нова Зеландія та Австралія.

Загалом у членів МЕА більш ніж 1,2 млрд резервних барелів нафти на випадок надзвичайних ситуацій. Крім того, вони мають ще 600 млн барелів промислових запасів, які зберігаються за зобов'язаннями урядів.

У 2022 році МЕА вже випускало резерви у розмірі 182 млн барелів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну для стабілізації світових нафтових ринків.

Нагадаємо, через війну в Ірані нафта вперше з 2022 року "перевалила" за 100 доларів за барель - Brent досягла 104 доларів, зростання складає понад 15%.

Водночас впали фондові ринки - ф'ючерси на Dow знизилися майже на 2%, S&P 500 і Nasdaq теж у мінусі. Бензин у США за тиждень подорожчав на 16% - до 3,45 долара за галон (3,78 літра).

Зазначимо, в Україні також відчули наслідки блокування Ормузької протоки. Бензин подорожчав на 2 гривні за літр, а долар підскочив до 43,46 гривні.

