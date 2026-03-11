ua en ru
Спасение рынка нефти: 32 страны пошли на исторический шаг из-за войны в Иране

20:14 11.03.2026 Ср
2 мин
Нефтяной рынок уже спасали таким образом после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году
aimg Валерий Ульяненко
Спасение рынка нефти: 32 страны пошли на исторический шаг из-за войны в Иране Фото: страны-члены МЭА имеют в резерве более 1,2 млрд баррелей нефти (Getty Images)

Страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне сокращения поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Читайте также: Нефть будет по 200 долларов за баррель? Иран выдвинул ультиматум США и Израилю

По состоянию на сейчас еще не определены сроки, когда эта нефть попадет на рынок. В МЭА сообщили, что резервы выпустят в сроки, которые соответствуют обстоятельствам каждой из 32 стран-членов.

"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся на нефтяном рынке, являются беспрецедентными по своему масштабу, поэтому я очень рад, что страны-члены МЭА отреагировали на них беспрецедентными коллективными мерами", - сказал Фатих Бирол, исполнительный директор агентства.

В то же время аналитики считают, что даже если все резервы будут высвобождать с максимальной доступной скоростью, их не хватит, чтобы компенсировать 20 млн баррелей в день, которые проходили через Ормузский пролив до начала операции в Иране.

Что известно о МЭА

МЭА - это орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Он занимается консультированием и анализом энергобезопасности в странах-членах, большинство из которых являются развитыми странами ЕС, а также США, Канада, Япония, Корея, Новая Зеландия и Австралия.

Всего у членов МЭА более чем 1,2 млрд резервных баррелей нефти на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме того, они имеют еще 600 млн баррелей промышленных запасов, которые хранятся по обязательствам правительств.

В 2022 году МЭА уже выпускало резервы в размере 182 млн баррелей из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину для стабилизации мировых нефтяных рынков.

Напомним, из-за войны в Иране нефть впервые с 2022 года "перевалила" за 100 долларов за баррель - Brent достигла 104 долларов, рост составляет более 15%.

В то же время упали фондовые рынки - фьючерсы на Dow снизились почти на 2%, S&P 500 и Nasdaq тоже в минусе. Бензин в США за неделю подорожал на 16% - до 3,45 доллара за галлон (3,78 литра).

Отметим, в Украине также ощутили последствия блокировки Ормузского пролива. Бензин подорожал на 2 гривны за литр, а доллар подскочил до 43,46 гривны.

