Спасение рынка нефти: 32 страны пошли на исторический шаг из-за войны в Иране
Страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне сокращения поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
По состоянию на сейчас еще не определены сроки, когда эта нефть попадет на рынок. В МЭА сообщили, что резервы выпустят в сроки, которые соответствуют обстоятельствам каждой из 32 стран-членов.
"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся на нефтяном рынке, являются беспрецедентными по своему масштабу, поэтому я очень рад, что страны-члены МЭА отреагировали на них беспрецедентными коллективными мерами", - сказал Фатих Бирол, исполнительный директор агентства.
В то же время аналитики считают, что даже если все резервы будут высвобождать с максимальной доступной скоростью, их не хватит, чтобы компенсировать 20 млн баррелей в день, которые проходили через Ормузский пролив до начала операции в Иране.
Что известно о МЭА
МЭА - это орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Он занимается консультированием и анализом энергобезопасности в странах-членах, большинство из которых являются развитыми странами ЕС, а также США, Канада, Япония, Корея, Новая Зеландия и Австралия.
Всего у членов МЭА более чем 1,2 млрд резервных баррелей нефти на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме того, они имеют еще 600 млн баррелей промышленных запасов, которые хранятся по обязательствам правительств.
В 2022 году МЭА уже выпускало резервы в размере 182 млн баррелей из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину для стабилизации мировых нефтяных рынков.
Напомним, из-за войны в Иране нефть впервые с 2022 года "перевалила" за 100 долларов за баррель - Brent достигла 104 долларов, рост составляет более 15%.
В то же время упали фондовые рынки - фьючерсы на Dow снизились почти на 2%, S&P 500 и Nasdaq тоже в минусе. Бензин в США за неделю подорожал на 16% - до 3,45 доллара за галлон (3,78 литра).
Отметим, в Украине также ощутили последствия блокировки Ормузского пролива. Бензин подорожал на 2 гривны за литр, а доллар подскочил до 43,46 гривны.