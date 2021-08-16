Порядок выплаты пенсий с 1 сентября не меняется, - разъяснение ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предоставил разъяснение порядка выплаты пенсий с 1 сентября 2021 года. Пока будут действовать старые правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Как отмечается в сообщении, есть два способа выплаты пенсии: по месту фактического проживания пенсионера или через банки. Пенсию с доставкой по месту фактического проживания пенсионера выплачивает "Укрпошта". Уполномоченными на выплату пенсий являются 44 банка. Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии. Изменение способа выплаты пенсии производится на основании заявления получателя пенсии.

"Учитывая указанное, пенсионеры и после 1 сентября по желанию будут продолжать получать пенсии через АО "Укрпошта" с доставкой на дом или в почтовых отделениях независимо от своего возраста, состояния здоровья (наличия инвалидности) или потребности в постоянном постороннем уходе", - говорится в сообщении.

Оплату услуг доставки пенсий осуществляет по установленным тарифам Пенсионный фонд Украины.

В то же время постановлением Кабинета министров Украины от 26 мая № 546 предусмотрено проведение отбора на конкурсной основе организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту фактического проживания получателей в пределах Украины с 1 января 2023 года.

До указанной даты функции организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины, осуществляет АО "Укрпошта".