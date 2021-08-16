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Порядок виплати пенсій з 1 вересня не змінюється, - роз'яснення ПФУ

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 15:21
Порядок виплати пенсій з 1 вересня не змінюється, - роз'яснення ПФУ Фото: Порядок виплати пенсій поки що не зміниться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України (ПФУ) надав роз'яснення щодо порядку виплати пенсій з 1 вересня 2021 року. Поки що діятимуть старі правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як зазначається в повідомленні, є два способи виплати пенсії: за місцем фактичного проживання пенсіонера або через установи банків. Пенсію з доставкою за місцем фактичного проживання пенсіонера виплачує "Укрпошта". Уповноваженими на виплату пенсій є 44 банки. Пенсіонер самостійно обирає спосіб виплати пенсії. Зміна способу виплати пенсії проводиться на підставі заяви одержувача пенсії.

"Враховуючи зазначене, пенсіонери і після 1 вересня за бажанням продовжуватимуть отримувати пенсії через АТ "Укрпошта" з доставкою додому чи у поштових відділеннях незалежно від свого віку, стану здоров’я (наявності інвалідності) або потреби у постійному сторонньому догляді", - йдеться в повідомленні.

Оплату послуг доставки пенсій здійснює за встановленими тарифами Пенсійний фонд України.

Водночас постановою Кабінету міністрів України від 26 травня № 546 передбачено проведення відбору на конкурсній основі організацій, що надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України з 1 січня 2023 року.

До зазначеної дати функції організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, здійснює АТ "Укрпошта".

Кабінет міністрів України вніс зміни у своє рішення, яке було ухвалено у березні, щодо переводу пенсій та інших соціальних виплат на банківські картки. Порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через "Укрпошту" буде збережений до 1 січня 2023 року.

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