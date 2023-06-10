Порушували права людини. США ввели санкції проти двох китайських компаній

Ninestar, четвертий виробник лазерних принтерів у світі, та Xingjang Zhongtai Chemical з 9 червня не допускаються до ланцюжка поставок у США за участь у діловій практиці, спрямованій проти уйгурів Китаю та інших груп, що переслідуються.

За оцінками експертів ООН та правозахисних груп, понад мільйон людей, переважно уйгури та мусульманські меншини, утримуються в таборах у західному китайському регіоні Сіньцзян в останні роки.

За результатами урядової перевірки виявлено, що Ninestar та вісім її дочірніх компаній у Чжухаї разом із Xinjiang Zhongtai Chemical співпрацювали з урядом Китаю з вербування, перевезення, приховування та прийому на примусову працю уйгурів, казахів та киргизів.

США ввели низку санкцій проти китайських компаній

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати ввели санкції щодо більше десятка фізичних та юридичних осіб у Китаї, Гонконгу та Ірані за допомогу у закупівлі деталей та технологій для створення Іраном балістичних ракет.

Під санкції підпадають компанії Parchin Chemical Industries, PB Sadr, а також виробники електроніки MODAFL та PCI.

Китайську компанію Zhejiang Qingji Ind Co включили до списку санкцій за продаж Ірану центрифуг та іншого обладнання.