Нарушали права человека. США ввели санкции против двух китайских компаний

Ninestar, четвертый производитель лазерных принтеров в мире, и Xingjang Zhongtai Chemical с 9 июня не допускаются к цепочке поставок в США за участие в деловой практике, направленной против уйгуров Китая и других преследуемых групп.

По оценкам экспертов ООН и правозащитных групп, более миллиона человек, в основном уйгуры и мусульманские меньшинства, содержатся в лагерях в западном китайском регионе Синьцзян в последние годы.

По результатам правительственно проверки выявлено, что Ninestar и восемь ее дочерних компаний в Чжухае вместе с Xinjiang Zhongtai Chemical сотрудничали с правительством Китая по вербовке, перевозке, укрывательству и приему на принудительный труд уйгуров, казахов и кыргызов.

США ввели ряд санкций против китайских компаний

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении более десятка физических и юридических лиц в Китае, Гонконге и Иране за помощь в закупке деталей и технологий для создания Ираном баллистических ракет.

Под санкции попадают компании Parchin Chemical Industries, PB Sadr, а также производители электроники MODAFL и PCI.

Китайскую компанию Zhejiang Qingji Ind Co включили в санкционный список за продажу Ирану центрифуг и другого оборудования.