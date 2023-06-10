RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нарушали права человека. США ввели санкции против двух китайских компаний

Фото: США ввели санкции против двух китайских компаний (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США ввели запрет на импорт в страну продукции китайского производителя принтеров Ninestar, а также химической компании Xingjang Zhongtai Chemical в связи с нарушениями прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ninestar, четвертый производитель лазерных принтеров в мире, и Xingjang Zhongtai Chemical с 9 июня не допускаются к цепочке поставок в США за участие в деловой практике, направленной против уйгуров Китая и других преследуемых групп.

По оценкам экспертов ООН и правозащитных групп, более миллиона человек, в основном уйгуры и мусульманские меньшинства, содержатся в лагерях в западном китайском регионе Синьцзян в последние годы.

По результатам правительственно проверки выявлено, что Ninestar и восемь ее дочерних компаний в Чжухае вместе с Xinjiang Zhongtai Chemical сотрудничали с правительством Китая по вербовке, перевозке, укрывательству и приему на принудительный труд уйгуров, казахов и кыргызов.

США ввели ряд санкций против китайских компаний

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении более десятка физических и юридических лиц в Китае, Гонконге и Иране за помощь в закупке деталей и технологий для создания Ираном баллистических ракет.

Под санкции попадают компании Parchin Chemical Industries, PB Sadr, а также производители электроники MODAFL и PCI.

Китайскую компанию Zhejiang Qingji Ind Co включили в санкционный список за продажу Ирану центрифуг и другого оборудования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки