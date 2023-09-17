Порушив обіцянку? Ердоган натякнув на блокування вступу Швеції в НАТО

Ердоган звинуватив владу Швеції в тому, що вона не виконує своїх домовленостей щодо "боротьби з терористами", а навпаки "посилає терористів на демонстрації", які охороняються шведською поліцією.

"ВВони закривають очі на терористичну діяльність на вулицях Стокгольма.

Так, Ердоган наголосив, що не може гарантувати схвалення турецьким парламентом заявки Швеції на вступ в НАТО, якщо Стокгольм не буде виконувати своєї частини угоди.

Вступ Швеції в НАТО

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Швеції подала заявку на вступ в НАТО. Заявку ратифікували вже всі країни Альянсу, окрім Туреччини та Угорщини, яка чекає остаточне рішення Анкари.

Туреччина заблокувала вступ Швеції в НАТО через підтримку курдів з боку Стокгольму. Крім того, влада Швеції дозволяє проводити акції зі спалення Корану, що викликає обурення в Анкари.

Проте на липневому саміті у Вільнюсі Туреччина та Швеція досягли згоди і Ердоган пообіцяв, що шведська заявка буде схвалена парламентом Туреччини восени, коли він повернеться з канікул. На початку вересня у Швеції були впевнені, що Туреччина виконає свою обіцянку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.