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Порушив обіцянку? Ердоган натякнув на блокування вступу Швеції в НАТО

Фото: турецький президент Реджип Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган натякнув, що Анкара може продовжити блокування вступу Швеції в НАТО, бо Стокгольм не виконує домовленості. На липневому саміті у Вільнюсі турецький лідер обіцяв ратифікувати заявку вже восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagsavisen.

Ердоган звинуватив владу Швеції в тому, що вона не виконує своїх домовленостей щодо "боротьби з терористами", а навпаки "посилає терористів на демонстрації", які охороняються шведською поліцією.

"ВВони закривають очі на терористичну діяльність на вулицях Стокгольма. 

Так, Ердоган наголосив, що не може гарантувати схвалення турецьким парламентом заявки Швеції на вступ в НАТО, якщо Стокгольм не буде виконувати своєї частини угоди.

Вступ Швеції в НАТО

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Швеції подала заявку на вступ в НАТО. Заявку ратифікували вже всі країни Альянсу, окрім Туреччини та Угорщини, яка чекає остаточне рішення Анкари.

Туреччина заблокувала вступ Швеції в НАТО через підтримку курдів з боку Стокгольму. Крім того, влада Швеції дозволяє проводити акції зі спалення Корану, що викликає обурення в Анкари.

Проте на липневому саміті у Вільнюсі Туреччина та Швеція досягли згоди і Ердоган пообіцяв, що шведська заявка буде схвалена парламентом Туреччини восени, коли він повернеться з канікул. На початку вересня у Швеції були впевнені, що Туреччина виконає свою обіцянку.

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ТурцияШвеціяНАТОРеджеп Тайіп Ердоган