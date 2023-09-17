Нарушил обещание? Эрдоган намекнул на блокирование вступления Швеции в НАТО

Эрдоган обвинил власти Швеции в том, что они не выполняют своих договоренностей по поводу "борьбы с террористами", а наоборот "посылают террористов на демонстрации", охраняемые шведской полицией.

"Они Они закрывают глаза на террористическую деятельность на улицах Стокгольма.

Эрдоган подчеркнул, что не может гарантировать одобрение турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО, если Стокгольм не будет выполнять свою часть соглашения.

Вступление Швеции в НАТО

После полномасштабного вторжения России в Украину власти Швеции подали заявку на вступление в НАТО. Заявку ратифицировали уже все страны Альянса, кроме Турции и Венгрии, ожидающей окончательное решение Анкары.

Турция заблокировала вступление Швеции в НАТО из-за поддержки курдов со стороны Стокгольма. Кроме того, власти Швеции разрешают проводить акции по сожжению Корана, что вызывает возмущение у Анкары.

Однако на июльском саммите в Вильнюсе Турция и Швеция достигли согласия и Эрдоган пообещал, что шведская заявка будет одобрена парламентом Турции осенью, когда он вернется с каникул. В начале сентября в Швеции были уверены, что Турция выполнит свое обещание.

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