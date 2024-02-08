UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США ввели нові санкції проти РФ, які стосуються імпорту нафти та алмазів

Архівне фото: США ввели нові санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 8 лютого, запровадили нові санкції проти Росії. Вони, зокрема, стосуються імпорту алмазів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вживає другий у 2024 році захід щодо забезпечення обмеження цін, запроваджуючи санкції щодо чотирьох організацій і визначаючи одне судно як заблоковане майно. Мережа цих організацій і судно були залучені в схему порушення цінового ліміту наприкінці 2023 року", - йдеться у повідомленні.

OFAC також видає дві нові постанови, які реалізують зобов'язання G7 щодо заборони імпорту російських алмазів.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що дії проти суден, які порушують обмеження цін на російську нафту, повинні служити постійним попередженням про те, що США можуть і будуть забезпечувати дотримання обмежень.

Хто потрапив під санкції

Компанія Zeenit, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, у листопаді 2023 року продала російську сиру нафту сорту "Юралс" за ціною понад 80 доларів за барель, яку вона доставила на судні NS Leader.

Zeenit і компанія Talassa, що базується в ОАЕ, займалися спільними перевезеннями кількох партій сирої нафти з Російської Федерації з використанням суден, які були завантажені в російських портах 2023 року.

Також обмеження торкнулися зареєстрованої в Ліберії компанії NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF, що базується в ОАЕ. 

Імпорт алмазів

Також OFAC також видало дві постанови, що забороняють ввезення деяких категорій алмазів, видобутих у Росії. 

По-перше, OFAC випустило постанову, яка забороняє ввезення нетехнічних алмазів, видобутих або видобутих у Росії, незалежно від того, чи було їх суттєво перетворено в третій країні, яка набирає чинності з 1 березня 2024 року для певних категорій алмазів і поширюється з 1 грудня 2024 року, щоб включити додаткові категорії. 

По-друге, OFAC видало постанову, яка забороняє з 1 березня 2024 року ввезення ювелірних виробів з діамантами і несортованих діамантів, що походять з Російської Федерації або експортованих з Російської Федерації. 

Ці заборони спрямовані на виконання ухвалених у грудні 2023 року зобов'язань "Великої сімки" щодо запровадження поетапних обмежень на імпорт алмазів, видобутих або видобутих у Росії. 

Санкції проти Росії

Сьогодні стало відомо, що Тайвань додав 77 позицій до списку товарів, експорт яких у Росію і Білорусь заборонено.

Також Європейський союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів УкраїниРосійська ФедераціяСполучені Штати Америки