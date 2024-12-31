Порушення правил військового обліку. Чи загрожує штраф українцям за кордоном

Зміст

Керівник практики цивільного права та процесу ЮК "Приходько та партнери" Ірина Ан у коментарі РБК-Україна розповіла, що накладення штрафу за порушення військового обліку здійснюється як результат "розгляду справи про притягнення особи до адміністративного правопорушення".

"Така справа розглядається керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на обліку в якому перебуває особа, або до якого на облік вона мала б стати (за адресою реєстрації)", - пояснила експерт.

При цьому розгляд справи проводиться за місцем вчинення правопорушення - тобто у відповідному ТЦК.

"Закон не визначає участь особи, що притягається до відповідальності у таких правопорушеннях, обов'язковою. Тому цілком реально, що на особу може бути накладено штраф за порушення правил військового обліку", - зауважила юрист.

Водночас вона додала, що у людини при цьому "залишається можливість оскарження штрафів до суду".

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко у коментарі РБК-Україна визнав, що "перебування людини за кордоном дещо ускладнює виконання правил військового обліку".

"Але це не позбавляє такого обов'язку. Тому до осіб, які не виконують вимоги військового законодавства, можуть бути застосовані санкції - в тому числі відповідно до 210 статті КУпАП", - розповів він.

За словами юриста, в умовах воєнного стану ТЦК та СП можуть накладати адміністративні постанови про штраф заочно.

"Тому якщо особа перебуває за кордоном і порушує правила військового обліку, наприклад не явилася в ТЦК за повісткою, на неї можуть накласти штраф, і вона має його оплатити. Своєю чергою, такий штраф можна оскаржити в суді", - підсумував експерт.

Штрафи за порушення правил військового обліку

Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає покарання за порушення правил військового обліку:

призовників

військовозобов'язаних

резервістів

Згідно з нею, таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 3400 до 5100 гривень.

Тим часом повторне таке порушення впродовж року (якщо раніше особу вже було піддано адміністративному стягненню), тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 5100 до 8500 гривень.

Якщо ж таке правопорушення було вчинене в особливий період, українців можуть покарати штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 17000 до 25500 гривень.

Водночас положення статті не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних людини шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.