Порушення прав людини з боку ТЦК стали масовими і системними, - Лубінець

Лубінець зазначив, що в Раді запропонували викликати його для обговорення порушень прав людини під час мобілізаційних заходів. За словами омбудсмена, він готовий представити нардепам детальний аналіз ситуації та запропонувати механізми вирішення проблеми.

"За результатами численних звернень громадян до Офісу омбудсмена, можу чітко констатувати: порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру. Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК і СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави", - написав він.

Як підкреслив Лубінець, фіксуються не просто окремі порушення, а відверті прояви насильства та зловживання повноваженнями. Зокрема, йдеться про:

часті випадки побиття громадян. Чоловіків силою затримують на вулицях, у торгових центрах, біля метро;

навмисні ДТП, коли співробітники ТЦК примусово зупиняють велосипедистів або мотоциклістів.

Також порушення з боку співробітників ТЦК стосуються:

недопущення адвокатів до затриманих осіб;

приховування від родичів і правозахисників інформації про затриманих громадян;

недопущення представників омбудсмена до затриманих;

примусу до підписання повісток або інших документів;

затримання без належних підстав.

"Системність і масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні для забезпечення дотримання прав людини в рамках мобілізаційного процесу", - зазначив омбудсмен.