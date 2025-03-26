Порушення прав людини з боку ТЦК стали масовими і системними, - Лубінець

Українці стали частіше звертатися до Офісу омбудсмена через порушення їхніх прав співробітниками ТЦК. Такі порушення набули масового і системного характеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.
Лубінець зазначив, що в Раді запропонували викликати його для обговорення порушень прав людини під час мобілізаційних заходів. За словами омбудсмена, він готовий представити нардепам детальний аналіз ситуації та запропонувати механізми вирішення проблеми.
"За результатами численних звернень громадян до Офісу омбудсмена, можу чітко констатувати: порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру. Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК і СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави", - написав він.
Як підкреслив Лубінець, фіксуються не просто окремі порушення, а відверті прояви насильства та зловживання повноваженнями. Зокрема, йдеться про:
Також порушення з боку співробітників ТЦК стосуються:
"Системність і масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні для забезпечення дотримання прав людини в рамках мобілізаційного процесу", - зазначив омбудсмен.
Нагадаємо, минулого тижня в Харкові співробітники ТЦК збили велосипедиста, який рухався проїжджою частиною. У військкоматі запевнили, що це був випадковий інцидент.
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