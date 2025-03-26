Нарушения прав человека со стороны ТЦК стали массовыми и системными, - Лубинец

Украинцы стали чаще обращаться в Офис омбудсмена из-за нарушений их прав сотрудниками ТЦК. Такие нарушения получили массовый и системный характер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Лубинец отметил, что в Раде предложили вызвать его для обсуждения нарушений прав человека во время мобилизационных мер. По словам омбудсмена, он готов представить нардепам детальный анализ ситуации и предложить механизмы решения проблемы.
"По результатам многочисленных обращений граждан в Офис омбудсмена, могу четко констатировать: нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер. Создается впечатление, что незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства", - написал он.
Как подчеркнул Лубинец, фиксируются не просто отдельные нарушения, а откровенные проявления насилия и злоупотребления полномочиями. В частности, речь о:
Также нарушения со стороны сотрудников ТЦК касаются:
"Системность и масштабность этих нарушений требуют срочных решений на государственном уровне для обеспечения соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса", - отметил омбудсмен.
Напомним, на прошлой неделе в Харькове сотрудники ТЦК сбили велосипедиста, который двигался по проезжей части. В военкомате заверили, что это был случайный инцидент.
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