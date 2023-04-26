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Поруч може бути небезпечно. В ГУР дали важливу пораду росіянам до 9 травня

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Україна, Середа 26 квітня 2023 15:51
Поруч може бути небезпечно. В ГУР дали важливу пораду росіянам до 9 травня Фото: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов (suspilne media)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Левицький

Напередодні 9 травня, а також в усі наступні дні, російським окупантам варто уникати місць скупчення воєнних злочинців та військової техніки. Там для них буде небезпечно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про поточні дати, то безумовно (я б рекомендував росіянам - ред.) триматися якомога далі від місць скупчення воєнних злочинців та військової техніки, яка може бути залучена до війни проти України, бо в ці дні, як і в усі наступні, перебування поруч з цими об'єктами безумовно може бути небезпечним", - розповів Юсов.

Варто зауважити, що в низці регіонів РФ, що межують з Україною, і окупованому Криму вирішили не проводити військові паради на 9 травня. Також у Москві розглядають варіант проведення параду на 9 травня без прольоту авіації. Це нібито пов'язано з "небажанням відволікати" окупантів від війни проти України.

При цьому в Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито "підвищений рівень терористичної небезпеки".

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