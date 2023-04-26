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Рядом может быть небезопасно. В ГУР дали важный совет россиянам к 9 мая

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Украина, Среда 26 апреля 2023 15:51
Рядом может быть небезопасно. В ГУР дали важный совет россиянам к 9 мая Фото: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов (suspilne media)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Левицкий

В преддверии 9 мая, а также во все последующие дни, российским оккупантам следует избегать мест скопления военных преступников и военной техники. Там для них будет небезопасно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Если говорить о текущих датах, то безусловно (я бы рекомендовал россиянам - ред.) держаться как можно дальше от мест скопления военных преступников и военной техники, которая может быть вовлечена в войну против Украины, потому что в эти дни, как и во все последующие, пребывание рядом с этими объектами, безусловно, может быть опасным", - рассказал Юсов.

Следует отметить, что в ряде граничащих с Украиной регионов РФ и оккупированном Крыму решили не проводить военные парады на 9 мая. Также в Москве рассматривается вариант проведения парада на 9 мая без пролета авиации. Это связано с "нежеланием отвлекать" оккупантов от войны против Украины.

При этом в Москве решили отказаться от проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности".

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