Поруч з кордонами РФ пройдуть масштабні військові навчання за участі 14 країн

Військові навчання проводитимуть з 29 травня по 9 червня, у них братимуть участь приблизно 120 літаків і 2700 військовослужбовців з 14 країн світу, що робить їх одними з найбільших повітряних навчань у Європі цього року.

Метою є відпрацювання і навчання підрозділів в організації й проведенні повітряних операцій, зокрема виконання тактичних завдань і процедур командування і управління. "ACE 23" також є можливістю відточити взаємодію та оперативну сумісність між винищувачами 4-го й 5-го поколінь.

Проводитимуться вони на чотирьох різних авіабазах у трьох країнах:

Авіабаза Лулео Каллакс, Швеція.

Авіабаза Ерланд, Норвегія.

Бази Рованіємі та Пірккала, Фінляндія.

Країни, які беруть участь: Швеція, Швейцарія, Чехія, Фінляндія, Великобританія, Нідерланди, Данія, Німеччина, Франція, Бельгія, Італія, Норвегія, США та Канада