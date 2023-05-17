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Рядом с границами РФ пройдут масштабные военные учения с участием 14 стран

Фото: масштабные военные учения у границ РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания примут одни из самых больших воздушных учений в Европе Arctic Challenge Exercise (ACE) 23, в которых примут участие 14 государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Швеции.

Военные учения будут проводить с 29 мая по 9 июня, в них примут участие около 120 самолетов и 2700 военнослужащих из 14 стран мира, что делает их одними из крупнейших воздушных учений в Европе в этом году.

Целью является отработка и обучение подразделений в организации и проведении воздушных операций, в частности, выполнение тактических задач и процедур командования и управления. "ACE 23" также представляет собой возможность отточить взаимодействие и оперативную совместимость между истребителями 4-го и 5-го поколений.

Проводятся они на четырех разных авиабазах в трех странах:

  • Авиабаза Лулео Каллакс, Швеция.
  • Авиабаза Эрланд, Норвегия.
  • Базы Рованиеми и Пиркала, Финляндия.

Участвующие страны: Швеция, Швейцария, Чехия, Финляндия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Норвегия, США и Канада

Ранее в Румынии завершились военные учения стран Североатлантического альянса Dacian Spring 2023.

Напомним, Великобритания, Франция и Нидерланды поддержали коалицию истребителей для Украины . В частности, договорились об обучении украинских пилотов.

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