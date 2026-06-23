Поруч з ІДІЛ та Аль-Каїдою: Росія потрапила до "списку ганьби" через українських дітей

Росія вже четвертий рік поспіль перебуває у списку ООН держав і угруповань, причетних до грубих порушень прав дітей під час збройних конфліктів. Таким чином агресор перебуває в одному списку з ІДІЛ, Аль-Каїдою та ХАМАС.
Про це заявив постпред України при ООН Андрій Мельник на черговому засіданні Радбезу організації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.
Мельник повіомив, що таким чином Росія належить до "ексклюзивного клубу вбивць дітей" та винуватців сексуального насильства, пов'язаного зі збройними конфліктами.
Тому порстпред України закликав усунути РФ від участі в миротворчих операціях Організації.
"Чи почуваєтеся ви комфортно, сидячи за одним столом з державою-членом, чиї збройні сили несуть відповідальність за підтверджені широкомасштабні та систематичні воєнні злочини проти дітей, а також за злочини сексуального насильства? Я - ні. Мені це огидно", - сказав дипломат.
Мельник також послався на останню доповідь генерального секретаря ООН, згідно з якою кількість убитих і поранених українських дітей через дії російських військ зросла на 78%.
Також майже удвічі збільшилася кількість атак на школи та лікарні, а випадки перешкоджання гуманітарній допомозі зросли більш ніж у вісім разів.
За інформацією ООН, лише торік російська армія та пов'язані з нею формування вчинили 1899 підтверджених грубих порушень прав дітей в Україні. Через це генеральний секретар ООН повторно включив російські сили до так званого "списку ганьби".
Нагадаємо, 4 червня Україна відзначила важливу дату - День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.
Зазначимо, на крайньому Радбезі ООН стало відомо, що травень 2026 року став рекордним місяцем за кількістю загиблих і поранених за останні чотири роки.