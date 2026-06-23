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Наряду с ИГИЛ и "Аль-Каидой": Россия попала в "список позора" из-за украинских детей

04:25 23.06.2026 Вт
2 мин
Постоянный представитель Украины при ООН заявил, что Россия входит в так называемый "клуб убийц детей".
aimg Юлия Маловичко
Фото: постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник (Getty Images)

Россия уже четвертый год подряд фигурирует в списке ООН государств и группировок, причастных к грубым нарушениям прав детей в ходе вооруженных конфликтов. Таким образом, агрессор находится в одном списке с ИГИЛ, "Аль-Каидой" и ХАМАС.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на очередном заседании Совета Безопасности организации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

Мельник заявил, что таким образом Россия входит в "эксклюзивный клуб убийц детей" и виновников сексуального насилия, связанного с вооруженными конфликтами.

Поэтому постоянный представитель Украины призвал отстранить РФ от участия в миротворческих операциях Организации.

"Чувствуете ли вы себя комфортно, сидя за одним столом с государством-членом, чьи вооруженные силы несут ответственность за подтвержденные широкомасштабные и систематические военные преступления против детей, а также за преступления сексуального насилия? Я - нет. Мне это отвратительно", - сказал дипломат.

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Мельник также сослался на последний доклад генерального секретаря ООН, согласно которому количество убитых и раненых украинских детей в результате действий российских войск выросло на 78%.

Кроме того, почти вдвое увеличилось количество атак на школы и больницы, а случаи препятствования оказанию гуманитарной помощи выросли более чем в восемь раз.

По данным ООН, только в прошлом году российская армия и связанные с ней формирования совершили 1899 подтвержденных грубых нарушений прав детей в Украине. В связи с этим генеральный секретарь ООН вновь включил российские силы в так называемый "список позора".

Напомним, 4 июня Украина отметила важную дату - День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.

Отметим, что на последнем заседании Совбеза ООН стало известно, что май 2026 года стал рекордным месяцем по количеству погибших и раненых за последние четыре года.

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