ua en ru
Вс, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Португалия призывает ЕС начать подготовку к вступлению Украины

Воскресенье 08 сентября 2024 00:19
UA EN RU
Португалия призывает ЕС начать подготовку к вступлению Украины Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Португалия активно лоббирует вступление Украины в Европейский союз . Страна хочет, чтобы блок начал подготовку к этому возможному присоединению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы очень вовлечены в процесс расширения", - заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел в интервью на полях Форума Амброзетти, конференции, проходящей на берегу озера Комо на севере Италии.

"Нам нужно подготовиться к принятию Украины в ЕС, когда это станет возможным", – добавил он. Этот процесс "потребует финансовой и институциональной реформы, о которой мы должны позаботиться немедленно".

Относительно Курской операции ВСУ глава МИД Португалии сказал, что "вторжение Украины в Курскую область России явно изменило восприятие баланса войны". Вместе с тем он призвал к переговорам о прекращении конфликта, которые, по убеждению министра, должен возглавить Киев.

Напомним, недавно вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в интервью РБК-Украина, что переговоры по всем направлениям по вступлению в Европейский Союз вложены в график на 2024-2025 годы. В следующем году будут обсуждаться "фундаментальные правила".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Членство в ЕС Португалия
NEWS
Работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение: что об этом говорит юрист
Работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение: что об этом говорит юрист
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине