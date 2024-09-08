Португалия призывает ЕС начать подготовку к вступлению Украины

Португалия активно лоббирует вступление Украины в Европейский союз . Страна хочет, чтобы блок начал подготовку к этому возможному присоединению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы очень вовлечены в процесс расширения", - заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел в интервью на полях Форума Амброзетти, конференции, проходящей на берегу озера Комо на севере Италии.

"Нам нужно подготовиться к принятию Украины в ЕС, когда это станет возможным", – добавил он. Этот процесс "потребует финансовой и институциональной реформы, о которой мы должны позаботиться немедленно".

Относительно Курской операции ВСУ глава МИД Португалии сказал, что "вторжение Украины в Курскую область России явно изменило восприятие баланса войны". Вместе с тем он призвал к переговорам о прекращении конфликта, которые, по убеждению министра, должен возглавить Киев.