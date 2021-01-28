Португалия ввела запрет на поездки за границу

Правительство Португалии приняло решение об ограничении поездок жителей страны за границу. Решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита, передает Bloomberg.

Ограничение будет действовать в течение 15 дней.

"В рамках национальной стратегии правительство примет меры по ограничению поездок за рубеж граждан на 15 дней. Кроме исключительных случаев в ближайшие 15 дней выезд воздушным, сухопутным и морским путем граждан будет ограничен", - заявил министр.

Напомним, правительство Португалии продлило локдаун до середины февраля. В стране тяжелая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом.

Кроме того, ранее Британия запретила въезд из Португалии, Бразилии и еще 14 стран из-за обнаружения нового штамма коронавируса из Бразилии.

Добавим, что в начале января у президента Португалии Марсело Ребело де Соуз подтвердили заражение коронавирусом. Болезнь у него проходит бессимптомно.