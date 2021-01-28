Португалия продлила локдаун до середины февраля

Фото: площадь в Лиссабоне (flickr.com/andrepipa)

Правительство Португалии продлило локдаун до середины февраля. В стране тяжелая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта взял на себя вину за критическую ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране. И заявил, что такое положение будет еще несколько недель.

Известно, что в Португалии по статистике самый большой средний прирост в течение семи дней, а также средний показатель смертей на душу населения. В последние дни там фиксируют 14-16 тысяч новых случаев за сутки, а также рекордные показатели смерти.

Ранее сообщалось, что в Польше за последние сутки вакцинировали от COVID более 60 тысяч человек. Таким образом, общее количество людей, которые привились от коронавируса, выросло до более одного миллиона.

Также правительство Латвии поддержало план о закупке дополнительных доз вакцины производства Moderna. Власти одобрили закупку 420 тысяч доз вакцины.