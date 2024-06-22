Португалія розгромила збірну Туреччини та достроково вийшла в плей-офф Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група F, 2-й тур

Туреччина – Португалія – 0:3

Голи: Сілва, 21, Акайдин, 28 (автогол), Фернандеш, 56

У дебюті зустрічі команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу Роналду пробив у дотик після навісу, але Баїндир упіймав м'яч. У відповідь Актюркоглу не зміг завдати акцентованого удару після прострілу. А згодом Роналду відправив м'яч над воротами після передачі Канселу.

Поступово португальська збірна заволоділа ініціативою. Тиск команди Роберто Мартінеса приніс плоди перед екватором тайму. Мендеш прострілив із лівого флангу, а Сілва не схибив із меж штрафного майданчика після відскоку від оборонця.

Португальці продовжили атакувати. Черговий фланговий прорив Мендеша завершився пострілом Фернандеша повз ворота. А на 28-й хвилині збірна Туреччини привезла найкурйозніший гол турніру – Акайдин недбало віддав назад голкіперу, який вже вийшов на перехоплення, тож м'яч закотився у ворота.

Після двох пропущених турки спробували швидко відповісти. Ось Кошта ногою парирував удар Актюркоглу після прориву в штрафний майданчик, а перед перервою голкіпер португальців упіймав постріл Кьокчю після зміщення в центр із флангу. Роналду ж іще раз пробив вище воріт.

Зі стартом другої половини Португалія взяла м'яч під контроль, щоб, здавалося, заспокоїти гру. Та вже на 56-й хвилині підопічні Мартінеса зробили рахунок розгромним. Це Роналду після закидання з глибини вийшов із Фернандешем на воротаря і несподівано подарував гол партнеру.

Оскільки рахунок було зроблено, то тепер португальська команда зосередилася на втриманні переможного результату та створенні нових моментів для головної зірки. Зокрема, в одному з епізодів після перспективного навісу Сілви Роналду виграв другий поверх, але пробив від воріт.

Зрештою, команди обмежилися трьома голами. Звитяга гарантувала збірній Португалії перемогу в квартеті F ще до фінального туру. Роналду та компанія набрали 6 очок і стали недосяжними для решти команд. У третій ігровий день португальці зустрінуться з Грузією, а Туреччина протистоятиме чеській збірній (26 червня).