Збірна Грузії сенсаційно зіграла внічию з Чехією на Євро-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2024, група F, 2-й тур

Грузія – Чехія – 1:1

Голи: Мікаутадзе, 45+4 (пенальті) – Шик, 59

Команда Івана Гашека з перших хвилин отаборилася на чужій половині. Кіперу грузинської збірної Мамардашвілі довелося важко працювати вже в дебюті. Упродовж однієї атаки він парирував ногою постріл Юрасека та відбив рукою добивання Шика, а в наступній витягнув ще один удар останнього.

Натомість підопічні Віллі Саньйоля намагалися відшукати свій момент у контратаках. Утім, гостріше виглядала чеська команда. У середині першого тайму "леви" навіть відправили м'яч у сітку зусиллями Гложека, але той ненавмисне зіграв рукою. Після цього епізоду Грузія вирівняла ситуацію на полі.

Під завісу 45-хвилинки кавказці навіть заграли першим номером. Ось Цоуфал ледь не зрізав у власні ворота простріл Меквабішвілі, а Кашія після навісу зі штрафного не переграв Станека з меж штрафного. Проте, серія стандартів призвела до одинадцятиметрового за гру рукою Гранача – пенальті впевнено реалізував Мікаутадзе.

Шик в останній атаці дозволив Мамардашвілі оформити ще один яскравий сейв. Зі стартом же другої половини збірна Чехії полетіла вперед. Щоправда, занадто захопилася атаками та не встежила за Меквабішвілі, але той пробив поруч зі стійкою.

На 59-й хвилині чеська команда таки зрівняла рахунок. Допоміг стандарт – кутовий з правого флангу. Лінгр головою із ближньої стійки влучив у дальній бік каркасу воріт, а Шик фактично з метра просто завів м'яч за лінію воріт грузинської збірної – 1:1!

Натхненна голом збірна Чехії продовжила нагнітати ситуацію біля володінь Мамардашвілі. Черговий кутовий "левів" завершився ударом Крейчі головою повз дальню стійку, а постріл Матея під стійку з лінії штрафного парирував невтомний кіпер Грузії. Кавказька команда відповіла ударом Кварацхелії над воротами з меж штрафного.

У фінальні хвилини Чехія намагалася влаштувати штурм, але весь атакувальний запал грамотно гасила ешелована оборона грузинської збірної. Зрештою, цифри на табло не змінилися, тож Сакартвело завоювала історичне перше очко на чемпіонатах Європи. Така ж кількість балів після двох турів і в чеської команди, тож обидві збірні зберігають теоретичні шанси на плей-офф.