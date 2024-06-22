Португалия разгромила сборную Турции и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, группа F, 2-й тур

Турция – Португалия – 0:3

Голы: Силва, 21, Акайдин, 28 (автогол), Фернандеш, 56

В дебюте встречи команды обменялись опасными моментами. Сначала Роналду пробил в касание после навеса, но Баиндыр поймал мяч. В ответ Актюркоглу не смог нанести акцентированный удар после прострела. А затем Роналду отправил мяч выше ворот после передачи Канселу.

Постепенно португальская сборная завладела инициативой. Давление команды Роберто Мартинеса принесло плоды перед экватором тайма. Мендеш прострелил с левого фланга, а Силва не промахнулся из пределов штрафной после отскока от защитника.

Португальцы продолжили атаковать. Очередной фланговый прорыв Мендеша завершился выстрелом Фернандеша мимо ворот. А на 28-й минуте сборная Турции привезла самый курьезный гол турнира – Акайдин небрежно отдал назад вышедшему на перехват голкиперу, поэтому мяч закатился в ворота.

После двух пропущенных турки попытались быстро ответить. Вот Кошта ногой парировал удар Актюркоглу после прорыва в штрафную, а перед перерывом голкипер португальцев поймал выстрел Кекчю после смещения в центр с фланга. Роналду же еще раз пробил выше ворот.

Со стартом второй половины Португалия взяла мяч под контроль, чтобы, казалось, успокоить игру. Но уже на 56-й минуте подопечные Мартинеса сделали счет разгромным. Это Роналду после заброса из глубины вышел с Фернандешем на вратаря и неожиданно подарил гол партнеру.

Поскольку счет был сделан, теперь португальская команда сосредоточилась на удержании победного результата и создании новых моментов для главной звезды. В частности, в одном из эпизодов после перспективного навеса Силвы Роналду выиграл второй этаж, но пробил от ворот.

В конце концов команды ограничились тремя голами. Победа гарантировала сборной Португалии победу в квартете F еще до финального тура. Роналду и компания набрали 6 очков и стали недосягаемыми для остальных команд. В третий игровой день португальцы встретятся с Грузией, а Турция будет противостоять чешской сборной (26 июня).