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Португалия разместила истребители в Польше в рамках миссии НАТО

Понедельник 07 сентября 2020 18:00
Португалия разместила истребители в Польше в рамках миссии НАТО
Фото: португальские истребители F-16 (twitter.com)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 7 сентября, Португалия разместила четыре истребителя F-16 в Польше. Это было осуществлено в рамках миссии НАТО по усилению присутствия на восточном фланге Альянса.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил Португалии.

Таким образом, португальские самолеты F-16 присоединились к 70 военным, которые прибыли на авиабазу Мальборк несколькими днями ранее. Истребители будут находиться в Польше два месяца.

Это размещение является частью плана действий по повышению готовности, который включает ряд наземных, морских и воздушных мероприятий в восточной части территории Альянса, в том числе обучения, направленные на коллективную оборону и урегулированию кризисов.

Напомним, в Чехии начались военно-воздушные учения НАТО под названием Ample Strike 2020, которые продлятся до 19 сентября.

Кроме того, ранее Соединенные Штаты подписали военное соглашение с Польшей по укреплению военного сотрудничества.

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