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Португалия продлила ограничения на путешествия в Испанию

Автор: Андрей Василюк

Португалия 4 апреля продлила ограничения на путешествия сухопутным и морским транспортом в Испанию, которые должны были закончиться в эти выходные. Ограничения продлили до 15 апреля для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Обе страны ввели ограничения 28 января.

Министерство внутренних дел Португалии заявило, что ограничения будут действовать еще 11 дней. При этом там отметили, что меры не мешают гражданам или жителям Португалии въезжать в страну.

Также освобождаются от ограничений сезонные работники, транспортные средства, перевозящие важные продуктовые товары, и аварийные транспортные средства.

Граждане Великобритании, Бразилии и Южной Африки, - где впервые были обнаружены более заразные варианты коронавируса, - или любая страна с уровнем заражения свыше 500 случаев на 100 000 человек должны пройти 14-дневный карантин после пересечения границы сухопутным путем.

Португалия, которая за время пандемии сообщила о 780 322 случаях COVID-19 и 16 879 смертей, медленно снимает некоторые карантинные ограничения после трехмесячного общегосударственного локдауна.

Напомним, 4 апреля Греция сообщила о продолжении ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля. Количество новых случаев COVID-19 в стране продолжает расти.

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