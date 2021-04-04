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Греция продлила ограничения на международные авиарейсы

Новина українською → Греция, Воскресенье 04 апреля 2021 15:21
Греция продлила ограничения на международные авиарейсы Фото: Греция продлила срок действия ограничений на авиарейсы (freepik)
Автор: Андрей Василюк

Греция заявила 4 апреля о продлении ограничений на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля. Количество новых случаев COVID-19 в стране продолжает расти.

Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с ограничениями, пассажиры, которые летят в Грецию, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, и пройти выборочное тестирование на COVID-19.

Все иностранные путешественники после прибытия должны пойти на семидневный карантин. Израильским путешественникам, которые были полностью привиты по крайней мере за две недели до путешествия, могут не проходить карантин, в соответствии с соглашением о туризме между двумя странами.

Большинство рейсов из стран, не входящих в Европейский Союз, запрещены, за исключением 10 стран, включая Великобританию. Для внутренних рейсов разрешены только важные поездки.

В Греции не работают школы, рестораны и магазины второстепенной торговли, но власти планируют позволить небольшим магазинам открыться с понедельника с определенными ограничениями. Средние школы, как ожидается, возобновят очное обучение позже в этом месяце.

С момента начала пандемии Греция зарегистрировала более 273 000 случаев коронавируса и чуть более 8 300 смертей.

Напомним, правительство Греции решило ослабить некоторые карантинные ограничения с 3 апреля, несмотря на вспышку коронавируса в стране. Со вчерашнего дня, в частности, разрешено выезжать за пределы своей собственной общины, но только в выходные дни.

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