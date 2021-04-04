Португалія продовжила обмеження на подорожі до Іспанії

Обидві країни запровадили обмеження 28 січня.

Міністерство внутрішніх справ Португалії заявило, що обмеження діятимуть ще 11 днів. При цьому там зазначили, що заходи не заважають громадянам або жителям Португалії в'їжджати в країну.

Також звільняються від обмежень сезонні працівники, транспортні засоби, що перевозять важливі продуктові товари, та аварійні транспортні засоби.

Громадяни Великобританії, Бразилії та Південної Африки - де вперше були виявлені більш заразні варіанти коронавірусу, - або будь-яка країна з рівнем зараження понад 500 випадків на 100 000 людей мають пройти 14-денний карантин після перетину кордону сухопутним шляхом.

Португалія, яка за час пандемії повідомила про 780 322 випадки COVID-19 та 16 879 смертей, повільно знімає деякі карантинні обмеження після тримісячного загальнодержавного локдауну.