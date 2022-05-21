Португалия предоставит Украине 250 млн евро финансовой помощи. Первый транш состоится в этом году

Премьер Денис Шмигаль вместе с португальским коллегой Антониу Коштой подписали меморандум о предоставлении финансовой помощи Украине. Первый транш состоится уже в текущем году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Шмыгаля.

" Первый транш в размере до 100 млн евро Украина должна получить уже в этом году. Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и даст возможность поскорее восстановиться после нашей победы", - пишет Шмигаль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент США Джо Байден подписал закон о предоставление Украине 40 млрд долларов, которые будут направлены на военную и гуманитарную поддержку нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.