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Португалия предоставит Украине 250 млн евро финансовой помощи. Первый транш состоится в этом году

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Суббота 21 мая 2022 16:41
Португалия предоставит Украине 250 млн евро финансовой помощи. Первый транш состоится в этом году Фото: Денис Шмигаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер Денис Шмигаль вместе с португальским коллегой Антониу Коштой подписали меморандум о предоставлении финансовой помощи Украине. Первый транш состоится уже в текущем году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Шмыгаля.

Размер финансовой помощи составляет до 250 млн евро.

Фото: Португалия выделит Украине 250 млн евро финансовой помощи (facebook.com/dshmyhal)

"Первый транш в размере до 100 млн евро Украина должна получить уже в этом году. Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и даст возможность поскорее восстановиться после нашей победы", - пишет Шмигаль.

Фото: Португалия выделит Украине 250 млн евро финансовой помощи (facebook.com/dshmyhal)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент США Джо Байден подписал закон о предоставление Украине 40 млрд долларов, которые будут направлены на военную и гуманитарную поддержку нашей стране.

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