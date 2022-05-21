Португалія надасть Україні 250 млн євро фінансової допомоги. Перший транш відбудеться цьогоріч

Прем’єр Денис Шмигаль разом з португальским колегою Антоніу Коштою підписали меморандум про надання фінансової допомоги України. Перший транш відбудеться вже в поточному році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Шмигаля.

" Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року. Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість скоріше відновитися після нашої перемоги", - пише Шмигаль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні 40 млрд доларів, які будуть направлені на військову та гуманітарну підтримку нашій країні.

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