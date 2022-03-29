Португалия и Польша завоевали путевки на ЧМ-2022

ЧМ-2022, квалификация, плей-офф, финал

Польша – Швеция – 2:0

Голы: Левандовски, 49 (пенальти), Зелиньски, 73

Португалия – Северная Македония – 2:0

Голы: Фернандеш, 32, 65

После ровного первого тайма в Хожуве польская сборная сделала заявку на победу на старте второй половины. На 49-й минуте Роберт Левандовски с одиннадцати метров уверенно развел мяч и кипера по разным углам. Запев капитана поддержал Пётр Зелиньски. Он обокрал защитника на чужой половине, убежал на свидание с Ольсеном и классно реализовал выход с глазу на глаз с вратарем.

Португальцы забили по мячу в каждом из таймов. Дважды в объятиях партнеров оказывался Бруну Фернандеш. На 32-й минуте звезда МЮ сыграл в стенку с Роналду и пробил точно в угол с линии штрафной. А после перерыва ассистентом Фернандеша стал Жота. Он вырезал искусную передачу с левого фланга в быстрой атаке Португалии, а Бруну роскошно пробил в одно касание.

Последний, 13-й участник Мундиаля от Европы должен определиться в июне. Сборная Украины померяется силами с шотландцами, а победитель этой дуэли встретится с Уэльсом.