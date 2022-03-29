ФИФА не планирует выгонять Россию из своих рядов, – журналист
Международная федерация футбола якобы не готова приостановить членство Российского футбольного союза в организации.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Twitter журналиста Фабиу Алейшу.
"Тема даже не будет обсуждаться на конгрессе в четверг в Дохе. Два близких к теме источника подтвердили мне", – заявил репортер.
Несколько дней назад появилась информация о возможной приостановке членства России в ФИФА или же полном её исключении. Мнения по поводу будущего РФС якобы разделились: часть конфедераций (УЕФА и КОНМЕБОЛ) стремятся изгнать Россию из ФИФА, а другие (Азиатская и Африканская конфедерации, а также президент ФИФА) – лишь приостановить ее членство.
72-й конгресс ФИФА примет катарскую Доха. Мероприятие запланировано на 31 марта.
К слову, Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Беларуси за молчаливую поддержку вторжения РФ в Украину.
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