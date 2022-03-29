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ФИФА не планирует выгонять Россию из своих рядов, – журналист

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Доха, Вторник 29 марта 2022 16:51
ФИФА не планирует выгонять Россию из своих рядов, – журналист
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола якобы не готова приостановить членство Российского футбольного союза в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Twitter журналиста Фабиу Алейшу.

"Тема даже не будет обсуждаться на конгрессе в четверг в Дохе. Два близких к теме источника подтвердили мне", – заявил репортер.

Несколько дней назад появилась информация о возможной приостановке членства России в ФИФА или же полном её исключении. Мнения по поводу будущего РФС якобы разделились: часть конфедераций (УЕФА и КОНМЕБОЛ) стремятся изгнать Россию из ФИФА, а другие (Азиатская и Африканская конфедерации, а также президент ФИФА) – лишь приостановить ее членство.

72-й конгресс ФИФА примет катарскую Доха. Мероприятие запланировано на 31 марта.

К слову, Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Беларуси за молчаливую поддержку вторжения РФ в Украину.

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